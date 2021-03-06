Санкції проти Коломойського та локдаун в Ужгороді: новини за 5 березня

В Ужгороді з 7 березня посилюють карантин, Сполучені Штати вводять санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, з'явився свіжий рейтинг політиків. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 5 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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США вводять санкції проти Коломойського

Сполучені Штати вводять санкції проти олігарха Ігоря Коломойського. Його звинувачують у корупційних злочинах. Про це повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що на думку США, під час того, як Коломойський очолював Дніпропетровську область з 2014 по 2015 рік, він був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди. Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що дії Коломойського представляють серйозну загрозу для майбутнього України.

Україна дозволить подвійне громадянство з країнами ЄС та іншими. Але не з Росією

Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського союзу та іншими дружніми державами. Про Росію не може бути й мови. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони доручила розробити законопроект про легалізацію подвійного громадянства. При цьому чиновникам буде заборонено мати паспорт іншої держави.

Рада подовжила кінцеві терміни установки лічильників газу для населення

В Україні продовжили кінцеві терміни установки лічильників споживачам природного газу. Їх продовжили до 1 січня 2023 року.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.

"Весь МЗС гуде": співробітників посольства у Польщі звільнили через контрабанду

Співробітників посольства України в Польщі, яких спіймали на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни до правил використання дипломатичного транспорту.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що співробітників посольства затримали на кордоні при спробі вивезти велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня

Якби президентські вибори відбулися на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Наприкінці лютого його підтримували 23,1% українців.

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск

Цього року Україна може повернутися в космос, а саме запустити на земну орбіту супутник власного виробництва "Січ 2-30 (2-1)". З запуском, який хочуть присвятити тридцятиліттю проголошення незалежності, може допомогти Ілон Маск.

Все що відомо про "Січ 2-30" та його запуск на орбіту - в матеріалі РБК-Україна.

Україна впала, а от Білорусь ще тримається, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.

"Все робиться для того, щоб зламати країну. Україна впала. По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а ось ця Білорусь ще тримається. Вони ж прекрасно розуміють, вибачте за мою нескромність, що тримається в основному за рахунок того, що цей Лукашенко заважає. Тому його треба звалити", - зазначив він.

2021 рік буде бити рекорди: в Україні прогнозують сильну посуху

Екологи прогнозують, що 2021-й рік буде ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з урожайністю, пересихання річок, а питання з питною водою будуть загострюватися, як у нашій країні, так і в усьому світі. Про це розповіли в прес-службі Національної екологічної ради України.

"Очікується, що 2021 рік буде значно тепліше попереднього, який побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - кажуть експерти.