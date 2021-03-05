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Україна знову скоротила список країн "червоної зони": що змінилося

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 11:53
Україна знову скоротила список країн "червоної зони": що змінилося Фото: Україна оновила список країн "червоної зони" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 5 березня Україна знову скоротила список країн "червоної зони". Тепер до нього входять 54 країни, тижнем раніше було 61.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, до "червоного списку" перейшли Болгарія і Кіпр. До "зеленого" - Парагвай, Аргентина, Сент-Вінсент і Гренадіни, Панама, Білорусь, Великобританія, Ірландія, Італія та Португалія.

При цьому популярні серед українців Чехія, Чорногорія, Ізраїль, Словаччина, Албанія, Угорщина, Молдова, Франція, Польща та США залишаються в "червоній зоні".

Україна знову скоротила список країн &quot;червоної зони&quot;: що змінилося

Фото: список країн "червоної зони"

Зазначимо, тепер країну включають в "червоний список", якщо рівень захворюваності на COVID перевищував позначку у 239,6 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Індикатор підняли через зростання захворюваності в самій Україні.

По прибуттю з такої країни треба пройти двотижневу самоізоляцію, з якої можна достроково вийти після тесту на COVID. Також можна привезти свіжий тест з собою.

Серед відкритих для українських туристів країн у "зеленій зоні" знаходяться Туреччина, Єгипет і Грузія,

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні для українців відкриті 95 країн.

А у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія може закінчитися в 2022 році.

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