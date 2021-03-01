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Працівників українського посольства в Польщі підозрюють у корупції, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 09:31
Працівників українського посольства в Польщі підозрюють у корупції, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав двох співробітників українського посольства у Польщі, яких підозрюють у корупції. Вони намагалися вивезти з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Про це Кулеба написав у Facebook.

Міністр зазначив, що співробітників українського посольства спіймали "на гарячому" вчора, 28 лютого.

"Їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет. Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити в смітті", - написав Кулеба.

Він зазначив, що у зв'язку з цим прийняв три рішення:

Обох співробітників відкликано з довгострокової закордонні відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин планують завершити всі формальності щодо цього питання.

Проти обох співробітників почнуть дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Кулеба пообіцяв, що розслідування буде ретельне і швидке.

МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами.

"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, терплять її чи ні. В МЗС - немає. Я ніколи не буду покривати негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі і людям, а для особистого незаконного збагачення", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, в 2016 році прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу проти співробітників посольства України в Словаччині, які намагалися вивезти з України контрабанду сигарет.

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