Працівників українського посольства в Польщі підозрюють у корупції, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав двох співробітників українського посольства у Польщі, яких підозрюють у корупції. Вони намагалися вивезти з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
Про це Кулеба написав у Facebook.
Міністр зазначив, що співробітників українського посольства спіймали "на гарячому" вчора, 28 лютого.
"Їх затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет. Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити в смітті", - написав Кулеба.
Він зазначив, що у зв'язку з цим прийняв три рішення:
Обох співробітників відкликано з довгострокової закордонні відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин планують завершити всі формальності щодо цього питання.
Проти обох співробітників почнуть дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Кулеба пообіцяв, що розслідування буде ретельне і швидке.
МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами.
"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, терплять її чи ні. В МЗС - немає. Я ніколи не буду покривати негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі і людям, а для особистого незаконного збагачення", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, в 2016 році прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу проти співробітників посольства України в Словаччині, які намагалися вивезти з України контрабанду сигарет.