Санкции против Коломойского и локдаун в Ужгороде: новости за 5 марта

В Ужгороде с 7 марта усиливают карантин, Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского, появился свежий рейтинг политиков. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 5 марта, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

США вводят санкции против Коломойского

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Отмечается, что по мнению США, во время того, как Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды. Госсекретаря США Энтони Блинкен добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС и другими. Но не с Россией

Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Европейского союза и другими дружественными государствами. О России не может быть и речи. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны поручил разработать законопроект о легализации двойного гражданства. При этом чиновникам будет запрещено иметь паспорт другого государства.

Рада продлила конечные сроки установки счетчиков газа для населения

В Украине продлили конечные сроки установки счетчиков потребителям природного газа. Их продлили до 1 января 2023 года.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве развития общин и территорий нарабатывают изменения в законодательство, которые позволят получить из госбюджета средства для финансирования работ по установке счетчиков в тех зданиях, где они отсутствуют.

"Весь МИД гудит": сотрудников посольства в Польше уволили из-за контрабанды

Сотрудников посольства Украины в Польше, которых поймали на контрабанде, уже уволили. На сегодня готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта.

Напомним, на этой неделе стало известно, что сотрудников посольства задержали на границе при попытке вывезти большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в начале марта

Если бы президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 22,5%. В конце февраля его поддерживали 23,1% украинцев.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск

В этом году Украина может вернуться в космос, а именно запустить на земную орбиту спутник собственного производства "Сич 2-30 (2-1)". С запуском, который хотят посвятить тридцатилетию провозглашения независимости, может помочь Илон Маск.

Все что известно о "Сич 2-30" и его запуске на орбиту - в материале РБК-Украина.

Украина рухнула, а вот Беларусь еще держится, - Лукашенко

Президент Беларуси Алесандр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. Якобы их главная цель - президент.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", - отметил он.

2021 год будет бить рекорды: в Украине прогнозируют сильную засуху

Экологи прогнозируют, что 2021-й год станет еще жарче, чем предыдущий. Это приведет к проблеме с урожайностью, пересыханию рек, а вопросы по питьевой воде будет обостряться, как в нашей стране, так и во всем мире. Об этом рассказали в пресс-службе Национального экологического совета Украины.

"Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. Потепление стремительно происходит в северных регионах Украины. При этом степь атакует засуха", - говорят эксперты.