Україна впала, а от Білорусь ще тримається, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.
Про це повідомляє "БелТА".
За його словами, опозиції нібито треба розкачати народ, знайти щось проти влади.
"Все робиться для того, щоб зламати країну. Україна впала. По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а ось ця Білорусь ще тримається. Вони ж прекрасно розуміють, вибачте за мою нескромність, що тримається в основному за рахунок того, що цей Лукашенко заважає. Тому його треба звалити", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".
Також раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.
Зазначимо, Держдепартамент США ввів санкції відносно 43 громадян Білорусі, "відповідальних за підрив демократії", позбавивши їх права на в'їзд у Сполучені Штати. У відомстві стурбовані тим, що білоруська влада продовжує чинити тиск на мирних демонстрантів, активістів та журналістів.