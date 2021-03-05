"Весь МЗС гуде": співробітників посольства у Польщі звільнили через контрабанду

Співробітників посольства України в Польщі, яких спіймали на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни до правил використання дипломатичного транспорту.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він назвав інцидент з контрабандою в автомобілі посольства України ганебним випадком.

"В бусі везли золото, валюту і сигарети.... Весь МЗС гуде і обговорює цей випадок... З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що зараз готуються зміни до правил використання дипломатичного транспорту, в тому числі опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.