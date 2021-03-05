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"Весь МЗС гуде": співробітників посольства у Польщі звільнили через контрабанду

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 11:15
"Весь МЗС гуде": співробітників посольства у Польщі звільнили через контрабанду Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Співробітників посольства України в Польщі, яких спіймали на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни до правил використання дипломатичного транспорту.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він назвав інцидент з контрабандою в автомобілі посольства України ганебним випадком.

"В бусі везли золото, валюту і сигарети.... Весь МЗС гуде і обговорює цей випадок... З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що зараз готуються зміни до правил використання дипломатичного транспорту, в тому числі опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що співробітників посольства затримали на кордоні при спробі вивезти велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Раніше екс-депутата парламенту Угорщини виключили з партії MSZP (Угорська соціалістична партія) після того, як його спіймали на контрабанді сигарет на кордоні з Україною.

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