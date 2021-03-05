Рада подовжила кінцеві терміни установки лічильників газу для населення

В Україні продовжили кінцеві терміни установки лічильників споживачам природного газу . Їх продовжили до 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Передбачено, що НКРЕКП щоквартально публікуватиме на своєму офіційному сайті відомості про виконання суб'єктами господарювання, що розподіляють газ на відповідній території, обов'язків по встановленню лічильників.

Також документ передбачає, що встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла в середині лютого.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві розвитку громад і територій напрацьовують зміни до законодавства, які дозволять отримати з держбюджету кошти для фінансування робіт по установці лічильників у тих будинках, де вони відсутні.

Так, у червні 2020 року в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України обговорювали питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.