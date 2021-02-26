В Україні хочуть контролювати кількість громадянств: Кабмін розробить закон

Рада нацбезпеки і оборони на сьогоднішньому засіданні розглянула питання подвійного громадянства в Україні. Кабінету міністрів доручили розробити проект закону щодо осіб з подвійним громадянством.

Про це йшлося на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Питання подвійного громадянство. Є певні виклики... Ми прийняли рішення, протягом 2 місяців Кабмін запропонує законопроект щодо тих осіб, які мають подвійне громадянство", - сказав він.

Як пояснив Данілов, українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Закон дозволить знати, чи мають громадяни України ще якесь інше громадянство.

"Якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні має з'явитися спеціальний орган, який буде все це контролювати, і буде багаторівнева система верифікації.