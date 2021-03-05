Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск

Цього року Україна може повернутися в космос, а саме запустити на земну орбіту супутник власного виробництва "Січ 2-30 (2-1)" . З запуском, який хочуть присвятити тридцятиліттю проголошення незалежності, може допомогти Ілон Маск.

Все що відомо про "Січ 2-30" та його запуск на орбіту - в матеріалі РБК-Україна.

Запуск до 30-річчя незалежності

На початку лютого віце-прем’єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що президент Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2021 року запустити український супутник "Січ 2-30" на орбіту Землі. Запуск хочуть приурочити до 30-річчя незалежності України.

"Наявність подібних космічних апаратів не лише сприятиме вирішенню широкого спектра завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить зекономити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном", - пояснював він необхідність запуску "Січ 2-30".

Як зазначав Уруський, запуск супутника на орбіту вже цього року це реальна мета, але "за умови максимально ефективної роботи".

Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)

Супутник ще не готовий до запуску

В середині лютого Уруський розповів, що Україна звернулася за допомогою до американського мільярдера Ілона Маска, щоб запустити супутник ракетою компанії SpaceX. Міністр додав, що супутник практично готовий, тому скоро стане відомо, чи можна його поєднати з ракетою-носієм SpaceX.

"У нас реально є вікно запустити апарат у грудні з допомогою іноземного оператора - в цьому випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носієм", - розповів Уруський телеканалу "Перший діловий".

Після цього в Державному космічному агентстві України розкритикували Уруського за такі заяви, наголосивши, що вони "ставлять під загрозу завершення робіт по супутнику". В Держкосмосі пояснили, що станом на січень роботи зі створення "Січ 2-30" були виконані на 85%, але рівень готовності наземного центру управління оцінювався тільки в 45%.

SpaceX готова запустити "Січ" на орбіту

У четвер, 4 березня, стало відомо, що парламентський комітет економічного розвитку разом з командою Держкосмосу домовилися з SpaceX про запуск супутника "Січ 2-30". Компанія Ілона Маска погодилася вивести український супутник на орбіту за 1 млн доларів. Як розповів глава комітету Дмитро Наталуха, спочатку SpaceX у вісім разів вище оцінювала вартість своїх послуг.

"Умови контракту попередньо узгоджені й в України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з американською компанією", - сказав нардеп.

Крім того, помічник глави комітету Євген Рокитський розповів РБК-Україна, що SpaceX готова запустити український супутник у грудні 2021 року. РБК-Україна звернулося за коментарем до Ілона Маска, але на момент виходу цього матеріалу засновник SpaceX відповіді не надав.

Фото: засновник SpaceX Ілон Маск (GettyImages)

Що відомо про супутник Січ 2-30

Станом на сьогодні на орбіті є лише два українські наносупутники PolyITAN-1 та PolyITAN-2, які запустили студенти Київського політехнічного інституту у 2014 та 2017 роках. Останнім апаратом, який на орбіту виводила Україна, став "Січ-2". Запуск призначеного для моніторингу аграрних ресурсів, водних та земних покривів супутника відбувся у 2011 році. "Січ-2" мав працювати на орбіті 5 років, але у грудні 2012 року зв'язок з ним перервався.

Вже через рік Конструкторське бюро "Південне" взялося за розробку нового супутника "Січ 2-1", який потім перейменували в "Січ 2-30" на честь 30-річчя незалежності. Він призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі та моніторингу земної магнітосфери. Термін його активного використання також 5 років, як і в "Січ-2".

Спочатку запуск "Січ 2-30" планувався на 2015 рік. Запустити апарат хотіли з бразильського космодрому "Алкантара" за допомогою ракети-носія "Циклон-4". Однак цей космодром досі не добудували, а запуск супутника після цього декілька разів переносили.