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Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 10:06
Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якщо б президентські вибори відбулися наприкінці лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Наприкінці лютого його підтримували 23,1% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 14,6% (в кінці лютого - на 14,4%) за Юрія Бойка - 11,6% (в - 11,3%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (у кінці лютого 10,6%).

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 8,0%, Володимира Гройсмана – 6,6%, Євгенія Мураєва - 4,6%, Олега Ляшка - 4,4%, Дмитра Разумкова - 4,2%, Арсенія Яценюка - 2,9%, Віталія Кличка - по 1,7 %, Олега Тягнибока 1,5%, Кіру Рудик – 0,3%.

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС і СОЦІС, якщо б президентські вибори відбувалися у середині лютого 2021 року, найбільше голосів отримали два кандидати - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

За даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати: Володимир Зеленський, Юрій Бойко і Петро Порошенко.

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