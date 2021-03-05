Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці на початку березня

Якщо б президентські вибори відбулися наприкінці лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 22,5%. Наприкінці лютого його підтримували 23,1% українців .

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 14,6% (в кінці лютого - на 14,4%) за Юрія Бойка - 11,6% (в - 11,3%), за Юлію Тимошенко - 11,1% (у кінці лютого 10,6%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 8,0%, Володимира Гройсмана – 6,6%, Євгенія Мураєва - 4,6%, Олега Ляшка - 4,4%, Дмитра Разумкова - 4,2%, Арсенія Яценюка - 2,9%, Віталія Кличка - по 1,7 %, Олега Тягнибока 1,5%, Кіру Рудик – 0,3%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.