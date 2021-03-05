Рейтинг партій: за кого проголосують українці на початку березня

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку березня 2021 року, то 5%-ий бар'єр з високою ймовірністю подолали б чотири парламентські партії. У рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Крім того, проголосують за партію Євгена Мураєва "Наші" - 4,0% респондентів, партію "Голос" - 3,1%, партію Шарія - 3,1%, "За майбутнє" - 3,0%, партію "Свобода" - 2,8%, партію "УДАР" - 2,7%, "Народний фронт" - 1,9%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці лютого в рейтингу лідирувала партія "Слуга народу", яку були готові підтримати 19,7% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирувала партія "Опозиційна платформа - За життя", яку готові підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.