Нові санкції від РНБО та загострення на Донбасі: новини за 26 лютого

На засіданні Ради національної безпеки і оборони прийняли рішення про введення санкцій проти ряду колишніх чиновників і військових, Україна отримає 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer, на Донбасі постраждали 10 військових. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 26 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Санкції проти Захарченка та Якименка та перевірка подвійного громадянства: що вирішили на РНБО

В п'ятницю, 26 лютого, в Офісі президента України пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони. На засідання схвалили рішення ввести санкції проти посадових осіб, які зрадили країну. У цей список потрапили десть осіб. Зокрема - проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-глави СБУ Олександра Якименко.

Також Кабінету міністрів доручили розробити законопроект щодо перевірки українців на наявність подвійного громадянства. Як пояснив Данілов, держава повинна знати, чи мають кандидати на посади у владі ще якесь громадянства, окрім українського.

Мінометний обстріл і підрив на вибухівці: на Донбасі постраждали 10 військових

У п'ятницю, 26 лютого, ситуація на Донбасі загострилася. У районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування десять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі - і з забороненого озброєння.

Так, поблизу Водяного бойовики відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу сім військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ

Президент України Володимир Зеленський знову усунув Олександра Тупицького від посади глави Конституційного суду. Термін відсторонення продовжили на місяць.

Нагадаємо, в грудні президент вже відсторонював Тупицького терміном на два місяці. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозру в кримінальній справі - його підозрюють у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі показань.

СБУ досліджує запис розмови Медведчука-Суркова, - Баканов

Слідчі Служби безпеки України будуть досліджувати аудіозапис розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова. Ця розмова відбулася нібито в 2014 році.

Зазначимо, днями у ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито між Медведчуком і Сурковим, яка відбулася в 2014 році. В розмові обговорювали постачання електроенергії в Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Байден: Крим - це Україна, США допоможуть протистояти агресії Росії

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії. Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

"США продовжують підтримувати Україну та її союзників сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю сумну річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Байден.

ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна": втручався в американські вибори

Федеральне бюро розслідувань США оголосило в розшук російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна. Його звинувачують у втручанні у вибори в США 2016 року.

Повідомляється, що за інформацію, яка може привести до арешту Пригожина, пропонується винагорода на суму 250 000 доларів.

США завдали удару по об'єктах проіранських бойовиків в Сирії

Американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктам, що належать воєнізованому угрупованню, що підтримується Іраном. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріл сил США і коаліції.

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, в результаті удару США в Сирії було вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків.

"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Своїх суперників дізналися обидва українських клуби - "Динамо" і "Шахтар".

Докладніше - в матеріалі РБК-Україна.

Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими

Погода в Україні в останні вихідні зими, 27 і 28 лютого, очікується з дощем і снігом в суботу і сонцем в неділю. Повітря місцями прогріється до +11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.