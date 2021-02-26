Два винищувачі F-15 та сім боєприпасів: Пентагон розкрив деталі удару в Сирії
Міністерство оборони США розкрило деталі сьогоднішнього авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був завданий двома винищувачами F-15E Strike Eagle.
Про це на брифінгу розповів помічник очільника Пентагону Джон Кірбі.
За словами представника Пентагона, винищувачі F-15E Strike Eagle скинули сім високоточних боєприпасів на об'єкти проіранських бойовиків в Сирії. В результаті обстрілу було повністю знищено дев'ять об'єктів, а ще два було частково зруйновано.
"Об'єкти були розташовані на контрольованому терористами КПП Абу-Кемаль, який розташований на сирійсько-іракському кордоні з сирійського боку", - додав він.
Як зазначив Кірбі, в американської сторони є "попередні оцінки втрат" з боку бойовиків, проте поки що Пентагон не буде розкривати їх, "оскільки оцінка завданої бойової шкоди триває".
Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, в результаті удару США в Сирії було вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на нещодавній обстріл сил США і коаліції.