Два винищувачі F-15 та сім боєприпасів: Пентагон розкрив деталі удару в Сирії

Міністерство оборони США розкрило деталі сьогоднішнього авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був завданий двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

Про це на брифінгу розповів помічник очільника Пентагону Джон Кірбі.

За словами представника Пентагона, винищувачі F-15E Strike Eagle скинули сім високоточних боєприпасів на об'єкти проіранських бойовиків в Сирії. В результаті обстрілу було повністю знищено дев'ять об'єктів, а ще два було частково зруйновано.

"Об'єкти були розташовані на контрольованому терористами КПП Абу-Кемаль, який розташований на сирійсько-іракському кордоні з сирійського боку", - додав він.

Як зазначив Кірбі, в американської сторони є "попередні оцінки втрат" з боку бойовиків, проте поки що Пентагон не буде розкривати їх, "оскільки оцінка завданої бойової шкоди триває".