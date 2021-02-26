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Два винищувачі F-15 та сім боєприпасів: Пентагон розкрив деталі удару в Сирії

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 26 лютого 2021 21:14
Два винищувачі F-15 та сім боєприпасів: Пентагон розкрив деталі удару в Сирії Фото: винищувач F-15 (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони США розкрило деталі сьогоднішнього авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар був завданий двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

Про це на брифінгу розповів помічник очільника Пентагону Джон Кірбі.

За словами представника Пентагона, винищувачі F-15E Strike Eagle скинули сім високоточних боєприпасів на об'єкти проіранських бойовиків в Сирії. В результаті обстрілу було повністю знищено дев'ять об'єктів, а ще два було частково зруйновано.

"Об'єкти були розташовані на контрольованому терористами КПП Абу-Кемаль, який розташований на сирійсько-іракському кордоні з сирійського боку", - додав він.

Як зазначив Кірбі, в американської сторони є "попередні оцінки втрат" з боку бойовиків, проте поки що Пентагон не буде розкривати їх, "оскільки оцінка завданої бойової шкоди триває".

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, в результаті удару США в Сирії було вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на нещодавній обстріл сил США і коаліції.

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