США завдали удару по об'єктах проиранских бойовиків в Сирії

Американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктам, що належать воєнізованому угрупованню, що підтримується Іраном. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріл сил США і коаліції.

Про це пише "Голос Америки ".

Також в Пентагоні додали, що удар зробили для запобігання подальших обстрілів з боку бойовиків.

Атака проти бойовиків була затверджена президентом Джо Байденом.

Пізніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що "оборонний високоточний удар був нанесений сьогодні ввечері по цілях в Сирії, пов'язаних з бойовими угрупуваннями "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада". Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану.

В результаті ударів американські військові знищили ряд об'єктів, розташованих на прикордонний контрольно-пропускному пункті, що використовується бойовиками, яких підтримує Іран.