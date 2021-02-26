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США завдали удару по об'єктах проиранских бойовиків в Сирії

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 03:28
США завдали удару по об'єктах проиранских бойовиків в Сирії Фото: авіаудар (indianexpress.com)
Автор: Инна Собора

Американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктам, що належать воєнізованому угрупованню, що підтримується Іраном. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріл сил США і коаліції.

Про це пише "Голос Америки".

Також в Пентагоні додали, що удар зробили для запобігання подальших обстрілів з боку бойовиків.

Атака проти бойовиків була затверджена президентом Джо Байденом.

Пізніше представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що "оборонний високоточний удар був нанесений сьогодні ввечері по цілях в Сирії, пов'язаних з бойовими угрупуваннями "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Саїд аль-Шухада". Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану.

В результаті ударів американські військові знищили ряд об'єктів, розташованих на прикордонний контрольно-пропускному пункті, що використовується бойовиками, яких підтримує Іран.

Раніше президент Сирії Башар Асад заявив, що війна в країні ще не закінчена. За його словами, бойовики хочуть, щоб війна тривала довго.

Нагадаємо, Міжнародна коаліція на чолі з США зробила авіаудар в Іраку.

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