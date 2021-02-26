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Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 18:50
Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський знову усунув Олександра Тупицького від посади глави Конституційного суду. Термін відсторонення продовжили на місяць.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Повідомляється, що рішення прийнято відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Відсторонити Тупицького Олександра Миколайовича з посади судді Конституційного суду України з 28 лютого 2021 строком на один місяць", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в грудні президент вже відсторонював Тупицького терміном на два місяці. Рішення пов'язане з тим, що судді оголосили підозру в кримінальній справі - його підозрюють у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі показань.

Підозра пов'язана з розслідуванням незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Це підприємство зараз знаходиться на окупованій території. Тупицький на той момент був головою Донецького апеляційного господарського суду та нібито в судовому порядку сприяв рейдерському захопленню.

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