Новые санкции от СНБО и обострение на Донбассе: новости за 26 февраля

На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решения о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных, Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer, на Донбассе пострадали 10 военных. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 февраля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО

В пятницу, 26 февраля, в Офисе президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании приняли решение ввести санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек. В частности - экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Также Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснил Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского.

Минометный обстрел и подрыв на взрывчатке: на Донбассе пострадали 10 военных

В пятницу, 26 февраля, ситуация на Донбассе обострилась. В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и из запрещенного вооружения.

Так, вблизи Водяного боевики открывали огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование.

Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снова отстранил Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Срок отстранения продлили на месяц.

Напомним, в декабре 2020 президент уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

СБУ исследует запись разговора Медведчука-Суркова, - Баканов

Следователи Службы безопасности Украины будут исследовать аудиозапись разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Этот разговор состоялся якобы в 2014 году.

Отметим, на днях СМИ обнародовали запись разговора якобы между Медведчуком и Сурковым, который состоялась в 2014 году. В разговоре обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

Байден: Крым - это Украина, США помогут противостоять агрессии России

Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.

ФБР объявило в розыск "повара Путина": вмешивался в американские выборы

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в США 2016 года.

Сообщается, что за информацию, которая может привести к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в 250 000 долларов.

США нанесли удар по объектам проиранских боевиков в Сирии

Американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.

По неподтвержденной информации, в результате удара США в Сирии было убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков.

"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер".

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Почти весна. Какой будет погода в последние выходные зимы

Погода в Украине в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, ожидается с дождем и снегом в субботу и солнцем в воскресенье. Воздух местами прогреется до +11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.