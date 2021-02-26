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"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 14:15
"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи Фото: кубок Ліги Європи (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Своїх суперників дізналися обидва українських клуби - "Динамо" і "Шахтар".

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" отримало в суперники іспанський "Вільяреал". Перший матч пройде в Києві.

"Шахтар" зіграє в 1/8 фіналу з італійською "Ромою". Перший поєдинок пройде в Римі. Зазначимо, тренує римлян колишній наставник гірників португалець Пауло Фонсека.

Також згідно жеребкуванню на цій стадії зустрінуться:

  • "Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
  • "Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)
  • "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Тоттенхем" (Англія)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія)
  • "Рейнджерс" (Шотландія) - "Славія" (Чехія)
  • "Гранада" (Іспанія) - "Молде" (Норвегія)

&quot;Динамо&quot; і &quot;Шахтар&quot; дізналися своїх суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 і 18 березня

Нагадаємо, вчора київське "Динамо" на останніх хвилинах вирвало перемогу у "Брюгге" - 1:0. Цей рахунок дозволив киянам вийти в 1/8 фіналу ЛЄ за результатами двох матчів.

Також РБК-Україна писало, що "Шахтар" і в другому матчі виявився сильнішим ізраїльського "Маккабі".

Зазначимо, перемоги "Динамо" і "Шахтаря" дозволили Україні впритул наблизитися до Шотландії таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Докладніше про результати 1/16 фіналу Ліги Європи - в матеріалі РБК-Україна.

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