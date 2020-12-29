Зеленський відсторонив главу КСУ

Президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків судді главу Конституційного суду України Олександра Тупицького. Раніше його просив про це Офіс генерального прокурора.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Я підписую цей указ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи", - цитує Зеленського його прес-служба.

Чинному главі КСУ оголосили підозру по ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) і ст. 386 (примушування свідка до відмови від дачі показань) Кримінального кодексу.

Підозра пов'язана зі справою, відкритою у 2013 році за фактом незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Підприємство зараз знаходиться на території, підконтрольній так званій "Донецькій народній республіці".

Тупицький на той момент обіймав посаду глави Донецького апеляційного господарського суду. За версією слідства, він сприяв привласненню активів заводу в судовому порядку.

У зв'язку з повідомленням про підозру Офіс генпрокурора направив главі держави клопотання про відсторонення Тупицького з посади на 2 місяці.

Нагадаємо, представник президента в КСУ Федір Веніславський запевняв, що у президента є таке право, і він може ним скористатися на законних підставах.

Як писало РБК-Україна, Тупицький не з'явився за викликом до Офісу генпрокурора. У зв'язку з цим підозру йому надіслали поштою.

Так, минулого тижня співробітники Державного бюро розслідувань вручили Тупицькому виклик до Офісу генпрокурора.