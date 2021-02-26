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Україна істотно скоротила список країн "червоної зони"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 лютого 2021 13:09
Україна істотно скоротила список країн "червоної зони" Фото: туристи в аеропорту (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна відновила список країн "червоної" та "зеленої" зон. Так, "червоний" список скоротився до 61 країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з попереднім тижнем "червоний" список скоротився на 10 країн. Так, "зеленими" стали: Швейцарія, Грузія, Колумбія, Кіпр, Румунія, Болівія, Болгарія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.

При цьому "червоними" залишаються, зокрема, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина та інші.

"Зелений" список включає в себе 133 країни.

Якщо людина прибуває в Україну з країн "зеленої зони", то карантин проходити не потрібно. Якщо з "червоної зони" - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблено не раніше, ніж за дві доби до приїзду.

Нагадаємо, в Україні станом на 26 лютого дві області потрапили в "червону" зону карантину, ще 8 - у "помаранчеву".

Також РБК-Україна писало, що в Моз заявили про високий ризик зростання випадків COVID в Україні.

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