Санкції проти Захарченка та Якименка та перевірка подвійного громадянства: що вирішили на РНБО

У п'ятницю, 26 лютого, в Офісі президента України пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони. Ухвалили рішення про введення санкцій проти низки колишніх посадовців та військових та запровадження перевірки подвійного громадянства.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Нові санкції

РНБО вирішила накласти санкції на колишніх посадовців та військовослужбовців, які зрадили України. У санкційному списку опинилися:

колишній глава СБУ Олександр Якименко;

колишній міністр МВС Віталій Захарченко;

колишній командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський;

колишній генерал-майор Станіслав Шапортов;

колишній генерал-майор юстиції Сергій Нянчур;

колишній генерал-майор Юрій Катовский;

колишній генерал-майор Володимир Товский;

колишній генерал-майор Валентин Ханжа;

колишній віце-адмірал Сергій Єлісєєв;

колишній контр-адмірал Дмитро Шакур.

Разом з тим, всі ці особи, які опинилися у списку, були позбавлені всіх держаних нагород та звань.

Перевірка подвійного громадянства

Кабінету міністрів доручили розробити законопроект щодо перевірки українців на наявність подвійного громадянства. Як пояснив Данілов, держава повинна знати, чи мають кандидати на посади у владі ще якесь громадянства, окрім українського.

"Якщо людина має бажання бути народним депутатом, міністром, працювати в органах місцевого самоврядування, ми маємо знати, що це громадянин України. Якщо він має ще одне громадянство, то він повинен буде відмовитися від нього", - заявив він.

На розробку відповідного документу в Кабміну є 2 місяці.