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Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 лютого 2021 18:03
Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Україні в останні вихідні зими, 27 і 28 лютого, очікується з дощем і снігом в суботу і сонцем в неділю. Повітря місцями прогріється до +11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 27 лютого

У суботу, 27 лютого, по всій країні очікуються дощі, місцями зі снігом. Найтепліше завтра буде на південному заході і в Криму.

Так, на заході України завтра вдень очікується до +9, вночі також плюсова температура - від +3 до +5 градусів. На півдні країни вдень до +9, вночі - від +2 до +5, в Криму найтепліше - вдень до +11, вночі від +3 до +5.

В центральних областях України, а також на сході і на півночі в суботу вдень і вночі від +3 до +5. У Києві завтра вдень від +4 до +6, вночі також "плюс" - від +2 до +4.

Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими

Прогноз на 28 лютого

У неділю, 28 лютого, температура трохи знизиться, але сніг і дощі відступлять - по всій країні очікується сонячна погода, без опадів.

Так, в останній день зими на заході країни вдень повітря прогріється до +7, вночі очікується невеликий "мінус" - від -1 до +2. На півдні країни вдень до +6, вночі від 0 до +4, у Криму вдень до +6, вночі від +2 до +4.

В центральних областях, на півночі і сході України у неділю вдень до +4, вночі від -1 до +1. У Києві в неділю вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

Майже весна. Якою буде погода в останні вихідні зими

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перший день весни очікується з дощами на більшій частині країни, найтепліше буде на півдні - до +6 градусів вдень.

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