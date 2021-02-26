СБУ досліджує запис розмови Медведчука-Суркова, - Баканов
Слідчі Служби безпеки України будуть досліджувати аудіозапис розмови Віктора Медведчука і колишнього помічника президента рф Владислава Суркова. Ця розмова відбулася нібито в 2014 році.
Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив голова СБУ Іван Баканов.
За його словами, дані аудіозаписи долучені до кримінальної виробництва.
"Зараз цей запис не є належним доказом по справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі - експертизи", - заявив Баканов.
Він зазначив, що поки не може розголошувати подальші кроки по запису, але як тільки це стане можливим - вся інформація буде офіційно оприлюднена.
Зазначимо, днями у ЗМІ оприлюднили нібито запис між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, яка відбулася в 2014 році. Тоді вони обговорювали постачання електроенергії в Крим і обмін полоненими на Донбасі.
Нагадаємо, що 20 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука та ще семи фізичних та 19 юридичних осіб. За словами голови СБУ Івана Баканова, це рішення РНБО базувалося, зокрема, і на матеріалах СБУ.