Мінометний обстріл і підрив на вибухівці: на Донбасі постраждали 10 військових
У п'ятницю, 26 лютого, ситуація на Донбасі загострилася. У районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування десять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі - і з забороненого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
Так, поблизу Водяного бойовики відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу сім військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.
"Воїнів оперативно доставлений у лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.
В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях ООС зі 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, недалеко від населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.
Поблизу Мар'їнки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а у Кам'янки здійснили кілька пострілів з автоматичної станкового гранатомета.
Також неподалік Невельського український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховий пристрій. Він отримав осколкове поранення.
"Воїну оперативно надано медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що українські військові відповідали на ворожі обстріли.
Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, за минулу добу, 25 лютого, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.
Раніше віце-прем'єр Олексій Резников вважає, що режим "тиші" на Донбасі практично перестав працювати.