Главу КСУ викликають до прокуратури, а Британія та ЄС погодили торговельну угоду: новини за 24 грудня

МОЗ представив план вакцинації населення від коронавируса, главу Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають в Офіс генерального прокурора, Британія та Європейський союз домовилися про торговельну угоду по Brexit. Детальніше про те, що сталося в четвер, 24 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Тупицького викликають до прокуратури для вручення підозри

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають до Офісу генерального прокурора. Йому хочуть вручити підозру у кримінальній справі.

РБК-Україна розбиралося, в чому конкретно можуть підозрювати нинішнього голову КСУ.

Зеленський продовжив закон про особливий статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленський продовжив закон про особливий статус Донбасу на рік. Він підписав закон 24 грудня. Про це йдеться на сайті Ради.

Президент підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

НАБУ вручило повістку на суд голові ОАСК Вовку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило повістку на судове засідання голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Він повинен з'явитися на засідання як підозрюваний.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.

Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну

Український політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну. Військовослужбовець збройних сил України понад три роки перебував у незаконному ув'язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області, Росія. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

За її словами, Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув в пункт пропуску "Бачівськ". Там його зустріли родичі, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

Суд ЄС скасував рішення про накладення санкцій на Азарова

Суд Європейського союзу скасував рішення на накладення санкцій на Миколу Азарова. Суд розглянув скаргу юристів екс-прем'єра на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року залишити його в переліку осіб, проти яких введені санкції.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист в кримінальному процесі.

На Донбасі за день поранено двох військових, бойовиків накрили вогнем у відповідь

В четвер, 24 грудня, двоє українських військовослужбовців на Донбасі отримали поранення. Загалом за день зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Повідомляється, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.

Справу Татарова передали на розслідування до СБУ

Справа заступника голови Офісу президента Олега Татарова передали на розслідування до Служби безпеки України. До цього справу вели детективи Національного антикорупційного бюро. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, саме НАБУ оголосило Татарову про підозру у можливій причетності до корупції. Слідство стверджує, що він на посаді в будівельної компанії "УкрБуд" нібито був причетний до надання хабара за висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

Санду вступила на посаду президента Молдови: як пройшла інавгурація (фото, відео)

В четвер, 24 грудня 2020 року, Майя Санду офіційно вступила на посаду президента Молдови. Церемонія інавгурації пройшла в Палаці Республіки в Кишиневі.

У залі були присутні посли, депутати парламенту, судді конституційного суду, а також представники релігійних конфесій. Також повідомляється, що біля Палацу зібралися люди, але це не протест, - вони прийшли привітати Санду.

Британія та ЄС домовилися про торгову угоду щодо Brexit, - Bloomberg

Переговорники з Британії та Європейського союзу домовилися про торговельну угоду після виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit). Тепер угоду передадуть британському прем'єру та президенту Єврокомісії.

Переговори між Лондоном та Брюсселем почалися ще 23 грудня ввечері та тривали всю ніч. Дипломатичні джерела розповідали, що сторони наблизилися до успішного завершення переговорів нібито після поступок Британії, але жодної офіційної інформації про це не було.

Трамп помилував екс-главу штабу Манафорта, засудженого у "російській справі"

Президент США Дональд Трамп помилував 26 осіб, у тому числі колишнього голову свого передвиборчого штабу Пола Манафорта та екс-радника Роджера Стоуна. Вони були засуджені в рамках розслідування про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.

Колишній глава передвиборчої кампанії Трампа 2016 року Пол Манафорт був засуджений за фінансові та податкові злочини за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який шукав свідоцтва втручання у вибори в США, а також зв'язки Трампа з Москвою.

У мережі з'явилася різдвяна листівка з 3-річною принцесою Єлизаветою

Букінгемський палац опублікував на своїй сторінці в Instagram різдвяну листівку, на якій зображена 3-річна принцеса, майбутня королева Великобританії Єлизавета II.

Знімок зроблений у 1929 році. На ньому зображені герцог і герцогиня Йоркська і їх 3-річна дочка принцеса Єлизавета Йоркська, яку зараз всі знають як королеву Єлизавету II.

Білл Гейтс дав оптимістичний прогноз на 2021 рік: 12 приводів для радості

Засновник Microsoft і мільярді Білл Гейтс дав свій прогноз на 2021 рік. Він висловив думку, що наступний рік буде для світу більш позитивним, ніж 2020 рік.

У своєму блозі Білл Гейтс написав, що у людства є як мінімум 12 приводів для радості в прийдешньому році. Він зазначив, що швидкість, з якою фармацевтичні компанії відгукнулися на виклик пандемії та створили вакцину, вже заслуговує подяки. У 2021 році багато жителів Землі вже зможуть вільно вакцинуватися від нового вірусу.

Відомий стиліст розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021: підбираємо фасон і колір

Багато модниці ламають голову, в чому зустріти Новий рік, щоб виділитися серед інших гостей вечірки. Аби викликати лише приємний захват, стиліст реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Юрій Варивода порекомендував кілька безпрограшних варіантів і розповів про останні тренди.

Так, у 2021 році сталевого Бика слід вибирати одяг спокійних некричащих тонів, а ось сяяти можна і навіть потрібно. "Вибирайте неяскраву сукню. Ідеальним буде, звичайно ж, срібляста. Але пастельний, білий або, навпаки, глибокі темні тони теж підійдуть", - рекомендує стиліст.

Укргідрометцентр дав прогноз на січень 2021 року

У січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у новорічну ніч 2021 року в Україні очікується типова для останніх років погода. За попереднім прогнозом, морозів не буде, можливі невеликі опади.