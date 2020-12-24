ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАБУ вручило повістку на суд голові ОАСК Вовку

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 14:55
НАБУ вручило повістку на суд голові ОАСК Вовку Фото: Павло Вовк (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вручило повістку на судове засідання голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Він повинен з'явитися на засідання як підозрюваний.

Про це повідомляє НАБУ.

Бюро опублікувало відео, на якому один із співробітників відомства зачитує текст повістки про необхідність з'явитися на засідання Вищого антикорупційного суду 5 січня 2021 року.

НАБУ вказує, що повістку Вовку вручали під час святкування, організованого колишнім народним депутатом, головою одного з юридичних ВНЗ.

Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.

В кінці листопада НАБУ звернулося до генерального прокурора з проханням дозволити затримання і утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва. Керівництво ОАСК підозрюють у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації і зловживанні впливом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство НАБУ
NEWS
Вихідні на карантині: що і як буде працювати
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вихідні на карантині: що і як буде працювати
DAILY
Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19