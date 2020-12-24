Зеленський продовжив закон про особливий статус Донбасу
Президент України Володимир Зеленський продовжив закон про особливий статус Донбасу на рік. Він підписав закон 24 грудня.
Про це йдеться на сайті Ради.
Президент підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Раніше парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Зазначимо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.
Зазначимо, українська делегації в Тристоронньої контактній групі прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Вважають це позитивним кроком.
Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.
У матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО" говориться, що зміни в закон про особливий статус ОРДЛО поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі в ТКГ Донбасом.