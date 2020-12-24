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Британія та ЄС домовилися про торгову угоду щодо Brexit, - Bloomberg

Новость на русском → Брюссель, Четвер 24 грудня 2020 16:58
Британія та ЄС домовилися про торгову угоду щодо Brexit, - Bloomberg Фото: Борис Джонсон та Урсула фон дер Ляйєн (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Переговорники з Британії та Європейського союзу домовилися про торговельну угоду після виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit). Тепер угоду передадуть британському прем'єру та президенту Єврокомісії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на неназваних чиновників, які ознайомлені зі справою.

Після погодження переговорниками торгову угоду мають підписати прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Найближчим часом їм передадуть погоджений документ.

Зазначимо, угода має регулювати торгові відносини між Британією та ЄС після завершення перехідного періоду після Brexit. Перехідний період завершується 31 грудня 2020 року і вже з 1 січня 2021 року Британія завершить процес виходу з ЄС.

Нагадаємо, переговори між Лондоном та Брюсселем почалися ще вчора та тривали всю ніч. Дипломатичні джерела розповідали, що сторони наблизилися до успішного завершення переговорів нібито після поступок Британії, але жодної офіційної інформації про це не було.

До цього Джонсон заявляв, що не планує продовжувати переговори з ЄС у 2021 році. Про це просили представники правлячої Консервативної партії, але британський прем'єр відмовив.

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