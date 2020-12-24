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Кабмін дозволив ресторанам працювати всю новорічну ніч

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 11:01
Кабмін дозволив ресторанам працювати всю новорічну ніч Фото: ресторан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ресторани і кафе 1 січня зможуть працювати до 7 ранку

Кабінет міністрів вніс зміни в постанову "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів". Кафе і ресторани 1 січня зможуть працювати не до першої ночі, а до 7 ранку.

Відповідну постанову № 1301 прийнято урядом 23 грудня 2020 року та розміщено на Урядовому порталі.

У підпункті 12 пункту 2 карантинної постанови цифри і слова "до 1-ї години" замінені цифрою і словами "до 7-ї години". Цим підпунктом вводилися обмеження щодо роботи кафе і ресторанів, яким було дозволено працювати до 1-ї години у новорічну ніч.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження в зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Виступають проти 41% респондентів.

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