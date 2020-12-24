Тупицького викликають до прокуратури для вручення підозри. ДБР прибуло до КСУ з повісткою

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають до Офісу генерального прокурора. Йому хочуть вручити підозру у кримінальній справі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

Зокрема, Тупицького просять прибути в Офіс генпрокурора 28 грудня для того, щоб йому повідомили про підозру у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02.04.2013.

Як зазначає джерело, на даний момент в будівлі КСУ стоять співробітники Державного бюро розслідувань, щоб вручити йому чи то підозру, чи то повістку. Поки Тупицькому нічого не вручили, оскільки він в залі засідань розглядає справи.

Фото: повістка Тупицькому

З відкритих джерел відомо, що справа під номером 12013110060002990 стосується в тому числі незаконної приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області (знаходиться в місті Зугрес, на сьогодні це окупована територія).

Нагадаємо, попередній скандал з участю Тупицького стосувався скасування низки положень антикорупційного законодавства, яке призвело до конституційної кризи в Україні.

Крім того, на нього завели справу за державну зраду. За даними слідства, в 2018 році він нібито самовільно зайняв не відведену йому земельну ділянку в окупованому Криму і оформив її за російським законодавством.