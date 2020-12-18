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Татарову оголосили підозру в причетності до корупції

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 16:42
Татарову оголосили підозру в причетності до корупції Фото: Олег Татаров (slidstvo info)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України оголосило заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову підозру в причетності до корупції. За даними слідства, він може бути причетним до надання неправомірної вигоди.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що Татаров на посаді топ-чиновника будівельної компанії "УкрБуд" міг бути причетний до надання хабара за видачу недостовірного висновку судового експерта у справі про афери з квартирами для військових Національної гвардії.

Джерело РБК-Україна підтвердило, що мова йде саме про Татарова. У НАБУ уточнили, що підозрюваними у цій справі проходять три особи, у тому числі колишній власник "УкрБуду" Максим Микитась.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микитася випустили з СІЗО після того, як він відшкодував 50 млн гривень збитку.

Розслідування афери з квартирами завершили в травні 2020 року. За даними слідства, забудовник у змові з командувачем Національної гвардії замість квартир у збудованому на Печерську (на території колишньої військової частини) житловому комплексі надав військовослужбовцям житло на лівобережній частині Києва. Збиток державі склав понад 80 млн гривень.

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