Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну

Український політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну. Військовослужбовець збройних сил України понад три роки перебував у незаконному ув'язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області, Росія.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

За її словами, Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув в пункт пропуску "Бачівськ". Там його зустріли родичі, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

"Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - повідомила Денисова.

Омбудсмен додала, що Шумков був звільнений з колонії 23 грудня, однак його перемістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ по Тверській області".

Нагадаємо, в кінці серпня 2017 року Олександра Шумкова викрали співробітники російської спецслужби і вивезли його на територію Росії. На момент викрадення Шумков був діючим військовослужбовцям 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України

На початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації).