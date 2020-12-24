Ізраїль оголосив загальний карантин з обмеженням на пересування

Уряд Ізраїлю на два тижні посилить карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Нові обмеження будуть діяти в країні з 27 грудня.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Як повідомляється, посилення карантину набуде чинності в 17:00.

Які обмеження вводять:

обмеження на пересування: дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);

повністю закриваються торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки;

робота громадського транспорту скорочується на 50%;

припинена діяльність проекту "Зелені острови".

Як голова уряду написав, кількість працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочена на 50%. Також скоротять роботу громадського транспорту на 50%.

За його словами, індивідуальні заняття спортом дозволені без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід і повернення з дому, але без використання транспорту). Також дозволено спільне перебування не більше 10 осіб в закритому приміщенні і до 20 осіб на відкритому повітрі.

Заняття в дитячих садах, 1-4 і 11-12 класах шкіл будуть проводитися з 8:00 до 13:00 (батьки зможуть відводити і забирати своїх дітей з 7 години ранку до 14:00). Також допускається передача дітей між батьками при спільній опіці.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю розглядає заборону прийому всіх міжнародних авіарейсів.

Нагадаємо, в Ізраїлі почалася вакцинація від коронавірусу.