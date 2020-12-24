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Справу Татарова передали на розслідування до СБУ

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 11:46
Справу Татарова передали на розслідування до СБУ Фото: Олег Татаров (slidstvo info)
Автор: Олег Черниш

Справа заступника голови Офісу президента Олега Татарова передали на розслідування до Служби безпеки України. До цього справу вели детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Офіс генпрокурора змінив підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ", - повідомило джерело.

За його словами, дане рішення було прийнято на виконання вердикту Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, саме НАБУ оголосило Татарову про підозру у можливій причетності до корупції. Слідство стверджує, що він на посаді в будівельної компанії "УкрБуд" нібито був причетний до надання хабара за висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд має розглянути запобіжний захід. Антикорупційні органи просили заарештувати його з можливістю виходу під заставу на 10 млн гривень.

У справі фігурують також забудовник Максим Микитась і судовий експерт Костянтин Дубонос. Нібито через Татарова останньому передали паркомісце, за що той вніс недостовірні дані до експертизу, занизивши вартість житлового комплексу на Печерську.

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