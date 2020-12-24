Справу Татарова передали на розслідування до СБУ
Справа заступника голови Офісу президента Олега Татарова передали на розслідування до Служби безпеки України. До цього справу вели детективи Національного антикорупційного бюро.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Офіс генпрокурора змінив підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ", - повідомило джерело.
За його словами, дане рішення було прийнято на виконання вердикту Печерського районного суду Києва.
Нагадаємо, саме НАБУ оголосило Татарову про підозру у можливій причетності до корупції. Слідство стверджує, що він на посаді в будівельної компанії "УкрБуд" нібито був причетний до надання хабара за висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.
Сьогодні Вищий антикорупційний суд має розглянути запобіжний захід. Антикорупційні органи просили заарештувати його з можливістю виходу під заставу на 10 млн гривень.
У справі фігурують також забудовник Максим Микитась і судовий експерт Костянтин Дубонос. Нібито через Татарова останньому передали паркомісце, за що той вніс недостовірні дані до експертизу, занизивши вартість житлового комплексу на Печерську.