ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд ЄС скасував рішення про накладення санкцій на Азарова

Новость на русском → Люксембург, Четвер 24 грудня 2020 19:13
Суд ЄС скасував рішення про накладення санкцій на Азарова Фото: Микола Азаров (flickr.com valstskanceleja)
Автор: Олег Черниш

Суд Європейського союзу скасував рішення на накладення санкцій на Миколу Азарова. Суд розглянув скаргу юристів екс-прем'єра на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року залишити його в переліку осіб, проти яких введені санкції.

Про це йдеться в рішенні суду від 16 грудня.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист в кримінальному процесі.

"Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС допустила помилку оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони належать до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури", - вирішив суд ЄС.

Враховуючи це, суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов'язана сплатити Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, в березні 2020 року Європейський союз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Азарова. Разом з ним з санкційного списку був виключений і екс-міністр енергетики Едуард Ставицький.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Микола Азаров Суд Санкції
NEWS
Вихідні на карантині: що і як буде працювати
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вихідні на карантині: що і як буде працювати
DAILY
Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19