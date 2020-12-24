Санду вступила на посаду президента Молдови: як пройшла інавгурація

Сьогодні, 24 грудня 2020 року, Майя Санду офіційно вступила на посаду президента Молдови. Церемонія інавгурації пройшла в Палаці Республіки в Кишиневі.

Про це повідомляє місцеве видання newsmaker.

Повідомляється, що церемонія проходила з урахуванням карантинних заходів безпеки. За кожним запрошеним було закріплено місце, яке він не повинен був залишати до кінця заходу. Також перед входом до будівлі був дезінфікуючий килимок.

Фото: інавгурація Санду (newsmaker.md)

У залі були присутні посли, депутати парламенту, судді конституційного суду, а також представники релігійних конфесій. Також повідомляється, що біля Палацу зібралися люди, але це не протест, - вони прийшли привітати Санду.

"Шановні громадяни, з сьогоднішнього ми починаємо новий шлях. Ця перемога на виборах - не моя, а ваша, тому що ніколи в такій країні з такими проблемами, як Молдова, така людина як я не стала б президентом. Я дочка цієї землі", - заявила Санду на церемонії прийняття присяги.

Вона також додала, що потребує підтримки всіх громадян, щоб "навести порядок і побудувати одну країну для всіх".

"На цих виборах люди проголосували проти корупції та за шанс людей на добробут", - підкреслила вона.

Санду заявила, що буде діяти в інтересах усіх громадян. Вона також сказала кілька фраз російською, українською, гагаузькою та болгарською мовами.

Майя Санду приймає присягу. Як проходить інавгурація Майя Санду приймає присягу. Як проходить інавгурація/ СТРІМ НМ Posted by NewsMaker.md on Thursday, December 24, 2020

Нагадаємо, раніше ЦВК Молдови офіційно визнав Санду новим президентом після перемоги на виборах. Він набрала майже на 10% більше голосів, ніж Ігор Додон.

Також повідомлялося, що Санду приїде до України в січні 2021 року.