В Украине объявлен траур, а в России готовятся к митингам из-за Навального: новости за 22 января

Президент Владимир Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове, возле Гнутово убили украинского военного, в Российской Федерации готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Возле Гнутово убили украинского военного, Украина обратилась в ОБСЕ

На Донбассе за 2021 год произошло второе убийство нашего военного. Пуля снайпера попала в бойца 36-ой отдельной бригады морской пехоты Александра Отрепьева.

Трагедия произошла в районе села Гнутово. Украина направила ноту в ОБСЕ.

Обогреватель и короткое замыкание: детали пожара в Харькове

К гибели людей в доме престарелых в результате пожара в Харькове привела совокупность нескольких факторов. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным владельцу здания, арендатору дома и его жене и администратору дома престарелых. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей. Из-за трагедии 23 января в Украине объявлено днем траура.

Изъяли нож и похожий на пистолет предмет: возле Рады задержали вооруженного мужчину

У здания Верховной рады задержали вооруженного мужчину. У него изъяли нож и похожий на пистолет предмет.

Сообщается, что сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию. В ходе проверки водитель признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил.

Россия назвала условие расширения нормандского формата по Донбассу

Для расширения нормандского формата по мирному урегулированию на Донбассе необходим консенсус всех сторон. На данный момент его нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России."Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", - заявили в МИД России.

За расширение нормандского формата выступает Украина. В частности, Киев надеется, что новый президент США Джо Байден сможет усилить переговоры.

В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках. Его госпитализировали

В Тернополе ребенка обстреляли, когда он катался на санках вблизи школы. Его доставили в больницу с ожогами.

Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего вызванные огнестрельным оружием. В ходе операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел. Они похожи на дробины. Травмированы и внутренние органы пострадавшего.

Стала известна причина авиакатастрофы в Индонезии

"Черные ящики" робитого в Индонезии пассажирского самолета расшифровали. Незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию предварительного расследования.

Следователи сейчас рассматривают возможный сценарий авиакатастрофы.

Навальный о последствиях видео о Путине: вешаться в планы не входит, хожу аккуратно

Российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя возможные последствия резонансного расследования о дворце президента России Владимира Путина на побережье Черного моря, намекнул, что в отношении него могут применить меры в СИЗО. Он также "на всякий случай" заявил, что не склонен к самоубийству.

Отметим, в Российской Федерации в субботу, 23 января, готовятся масштабные акции в поддержку Навального. Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам отчислениями и штрафами. Подробнее о ситуации вокруг акций в поддержку Навального - в материале РБК-Украина.

Историческое событие: афроамериканец Остин официально возглавил Пентагон

Министерство обороны США впервые в истории возглавил афроамериканец. Генерал Ллойд Остин принес присягу и официально возглавил Пентагон. Об этом оборонное ведомство США сообщило в Twitter.

Остин стал 28-м утвержденным министром обороны США.

В Киеве обвалился потолок в переходе на Майдане Незалежности (фото, видео)

В Киеве 22 января в переходе метро "Майдан Незалежности" произошло ЧП. Там полностью обвалился потолок.

Отмечается, что только чудо помогло людям не пострадать. В соцсетях появилось видео обрушившегося потолка.

В Украину идет новая волна похолодания: когда ждать морозов

Погода в Украине принесет новую волну похолодания с минусовыми температурами в конце января. Таких лютых холодов, которые отступили буквально пару дней назад, не будет, но пуховики и шапки синоптики прятать пока не рекомендуют.

Также Украину ждут обильные снегопады уже к концу января 2020 года. Отмечается, что 30 числа снежный покров в Карпатах достигнет 67 см. В западных областях страны с 26 января он будет достигать 40 см.