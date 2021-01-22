Обогреватель и короткое замыкание: детали пожара в Харькове

К гибели людей в результате пожара в Харькове привела совокупность нескольких факторов. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источников, в доме престарелых "Золотое время" с 17 января не работал газовый котел, поэтому для отопления сотрудники использовали электрообогреватель. Вероятнее всего, в день трагедии постояльцев оставили без присмотра.

На сегодня правоохранительные органы склоняются к тому, что в стене произошло короткое замыкание в проводке. Быстрому распространению огня способствовало то, что внутри дома все было деревянное, в том числе пол.

Среди постояльцев были люди преклонного возраста с физическими недостатками, в частности, слепые и лежачие.

Этот дом не зарегистрирован в кадастре, нет документов и на земельный участок, однако все коммуникации проложены. По данным источников, человек, который незаконно построил дом, знаком с семьей, которая организовала дом престарелых.

У дома престарелых "Золотое время" был свой сайт, но после трагедии он не работает. Известно, что у владельцев несколько таких домов для людей преклонного возраста, алко- и наркозависимых.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек, еще несколько пострадали и были госпитализированы.

Пожар квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня, на завтра объявили государственный траур.