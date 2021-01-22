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Пожар в Харькове: владельцу и администратору дома сообщили о подозрении

Новина українською → Харьков, Пятница 22 января 2021 20:56
Пожар в Харькове: владельцу и администратору дома сообщили о подозрении Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем задержанным по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. А именно - владельцу здания, арендатору дома и его жене и администратору дома престарелых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем к возникновению пожара и гибели людей.

"Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что арендатор дома и его жена создали общественную организацию, которая содействовала проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов.

При этом отмечается, что стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло дело в отношении сотрудников ГСЧС из-за служебной халатности.

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