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Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 13:09
Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось Фото: Украина обновила "красный список" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина из-за пандемии COVID-19 расширила список стран так называемой "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей таких стран стало на две больше.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, "красную зону" пополнили Сент-Винсент и Гренадины (страна в Карибском бассейне) и южноамериканский Суринам. Теперь в нее входят 66 стран.

Также в этой зоне остаются популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Фото: страны "красной зоны" (moz.gov.ua)

В "красной зоне" находятся те страны, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. После приезда из этих стран нужно уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. При отрицательном тесте самоизоляция не нужна. Можно приехать и с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз обновит эпидемиологическую карту стран и введет "темно-красную зону". В этой зоне будут страны с самой сложной ситуацией.

Также сообщалось, что ЕС планирует ввести новые ограничения для туристов.

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