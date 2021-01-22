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Стала известна причина авиакатастрофы в Индонезии

Новина українською → Джакарта, Пятница 22 января 2021 14:39
Стала известна причина авиакатастрофы в Индонезии Фото: авиакатастрофа в Индонезии (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

"Черные ящики" робитого в Индонезии пассажирского самолета расшифровали. Незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию предварительного расследования.

Следователи сейчас рассматривают такой сценарий авиакатастрофы. Согласно инструкции, этот двигатель нужно было отключить. Самолет Boeing 737 может лететь и на одном двигателе, а пилоты самолета обязательно тренируются для осуществления таких полетов.

Но пилоты индонезийского самолета нарушили инструкцию и попытались восстановить подачу топлива.

В этот момент управление самолетом было очень сложным из-за большой разницы в тяге двигателей, а пилоты могли отвлекаться от него, занимаясь двигателем.

Эксперты по безопасности заявили, что если автопилот внезапно выключился, то аэродинамические силы могли заставить индонезийский самолет опустить нос и начать снижение, которое и привело к падению в море.

Напомним, руководитель отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо считает, что лайнер мог разбиться при ударе об воду.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Индонезии идентифицировали первого погибшего в авиакатастрофе. Речь идет о 29-летнем пассажире, который проживал в Джакарте.

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