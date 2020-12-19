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Зеленский надеется, что Байден усилит переговоры в Нормандском формате

Новина українською → Украина, Суббота 19 декабря 2020 23:50
Зеленский надеется, что Байден усилит переговоры в Нормандском формате Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он считает, что США могли бы сильно повлиять на прогресс с переговорами. Более того, он надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса. В частности из-за сильных компании, технологии, безопасность и деньги.

"И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки. Ну и мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки на сегодня – гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, великой реинтеграции Донбасса", - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, без США не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.

"Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - добавил президент.

Ранее советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время.

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