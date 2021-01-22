Россия назвала условие расширения нормандского формата по Донбассу

Для расширения нормандского формата по мирному урегулированию на Донбассе необходим консенсус всех сторон. На данный момент его нет.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Отметим, в нормандский формат входят Украина, Россия, Германия и Франция.

"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится", - заявили в МИД России.

Напомним, сегодня стало известно о переносе встречи политических советников лидеров "нормандской четверки". Видеоконференция должна была пройти 22 января, но ее перенесли на несколько дней по согласованию сторон.

За расширение нормандского формата выступает Украина. В частности, Киев надеется, что новый президент США Джо Байден сможет усилить переговоры.

"Соединенные Штаты Америки на сегодня - гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, великой реинтеграции Донбасса", - заявлял украинский президент Владимир Зеленский.