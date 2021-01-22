Историческое событие: афроамериканец Ллойд официально возглавил Пентагон

Министерство обороны США впервые в истории возглавил афроамериканец. Генерал Ллойд Остин принес присягу и официально возглавил Пентагон.

Об этом оборонное ведомство США сообщило в Twitter.

Остин стал 28-м утвержденным министром обороны США.

"Выдвинутый президентом и поддержанный Сенатом Ллойд Остин стал 28-м утвержденным министром обороны и возглавит преданных мужчин и женщин из Вооруженных сил США", - заявили в ведомстве.

На назначение Остина отреагировал и новый президент США Джо Байден. Он выразил благодарность сенаторам за быстрое утверждение предложенной им кандидатуры.

"Я благодарен за быстрое утверждение Ллойда Остина. Его утверждение является историческим - и нет сомнений, что он является правильным человеком, который будет руководить Пентагоном", - написал Байден на странице в Twiiter.

Напомним, сегодня Сенат поддержал кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны США. Остин является генералом в отставке, который прослужил 40 лет в армии США. Он инграл ключевую роль в разработке стратегии США в борьбе с ИГИЛ.

До этого кандидатура Остина была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Конгрессу также пришлось принять специальный закон, чтобы назначить Остина.