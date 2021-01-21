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В Харькове горит дом престарелых, по меньшей мере 15 жертв

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 16:15
В Харькове горит дом престарелых, по меньшей мере 15 жертв Фото: пожар в Харькове (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание произошло на улице Нижнегиевская, 150Б, на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще пять человек пострадали.

К тушению пожара привлекли 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Обновлено: изначально сообщалось о 13 жертвах, но через несколько минут в ГСЧС обновили информацию и сообщили о 15 жертвах.

Напомним, в Киеве вечером 17 января произошел пожар в многоэтажке на улице Генерала Наумова, 25 в Святошинском районе. В результате пострадали два человека.

Кроме того, в Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. В результате инцидента погибли два человека.

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В Харькове горит дом престарелых, по меньшей мере 15 жертв
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