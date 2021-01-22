ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове

Новина українською → Харьков, Пятница 22 января 2021 11:51
Зеленский объявил государственный траур из-за пожара в Харькове Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После пожара в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, в Украине объявят траур на государственном уровне. Траурным днем будет 23 января.

Об этом на брифинге в Харькове заявил президент Владимир Зеленский, его выступление показал телеканал "Украина 24".

Он отметил, что полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям доложили о текущей ситуации.

"Выводы нужно делать после получения всех деталей… Еще раз соболезнования всем родным и близким… К сожалению, причины приезда в Харьков в последний год не очень хорошие. Но мы выясним всю ситуацию, понимаем, что очень серьезные вызовы будут. Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее были названы три основные версии пожара. В частности, рассматривается возможность поджога, неосторожное обращение с огнем и электрообогревателями, а также короткое замыкание.

Уже известно о задержании четверых человек в связи с пожаром. В том числе задержана директор нелегального дома престарелых "Золотое время". Организаторы оценивали услуги пребывания в пансионате в среднем в 15 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Харьков пожар траур
NEWS
Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось
РБК-Украинаинформационное агентство Украина расширила список стран "красной зоны": что изменилось
DAILY
Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Между Китаем и ЕС: с кем и чем торговала Украина в разгар пандемии