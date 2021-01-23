В Україні оголошено день жалоби, а в Росії готуються до мітингів через Навального: новини за 22 січня

Президент Володимир Зеленський оголосив державний траур через пожежу в Харкові, біля Гнутове вбили українського військового, в Російській Федерації готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 22 січня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Біля Гнутового вбили українського військового, Україна звернулась в ОБСЄ

На Донбасі за 2021 рік відбулося друге вбивство нашого військового. Куля снайпера потрапила у бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Отреп'єва.

Трагедія сталася в районі села Гнутове. Україна направила ноту до ОБСЄ.

Обігрівач і коротке замикання: деталі пожежі у Харкові

До загибелі людей в будинку для літніх людей результаті пожежі у Харкові призвела сукупність декількох факторів. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим: власнику будівлі, орендарю будинку і його дружині та адміністратора будинку престарілих. Їх підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей. Через трагедію 23 січня в Україні оголошено днем жалоби.

Вилучили ніж та схожий на пістолет предмет: біля Ради затримали озброєного чоловіка

Біля будівлі Верховної ради затримали озброєного чоловіка. У нього вилучили ніж та схожий на пістолет предмет.

Повідомляється, що що співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на охоронювану територію. Під час перевірки водій зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив.

Росія назвала умову розширення нормандського формату щодо Донбасу

Для розширення нормандського формату щодо мирного врегулювання на Донбасі необхідний консенсус усіх сторін. На даний момент його немає. Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії. "Розширення кола учасників переговорного процесу можливо лише на основі консенсусу, про наявність якого на сьогоднішній день говорити не доводиться", - заявили в МЗС Росії.

За розширення нормандського формату виступає Україна. Зокрема, Київ сподівається, що новий президент США Джо Байден зможе підсилити переговори.

У Тернополі обстріляли дитину, що каталася на санчатах Її госпіталізували

У Тернополі дитину обстріляли, коли вона каталася на санках поблизу школи. Хлопчика доставили в лікарню з опіками. Лікарі діагностували у 11-річного пацієнта множинні поранення по всьому тілу, швидше за все викликані вогнепальною зброєю.

У ході операції з ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл. Вони схожі на дробини. Травмовано і внутрішні органи потерпілого.

Стала відома причина авіакатастрофи в Індонезії

"Чорні скриньки" робитого в Індонезії пасажирського літака розшифрували. Незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на інформацію попереднього розслідування.

Слідчі зараз розглядають можливий сценарій авіакатастрофи.

Навальний про наслідки відео про Путіна: вішатися в плани не входить, ходжу акуратно

Російський опозиціонер Олексій Навальний, коментуючи можливі наслідки резонансного розслідування про палац президента Росії Володимира Путіна на узбережжі Чорного моря, натякнув, що стосовно нього можуть застосувати заходи в СІЗО. Він також "на всяк випадок" заявив, що не схильний до самогубства.

Зазначимо, в Російській Федерації в суботу, 23 січня, готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів російські влади проводять затримання прихильників Навального, погрожують студентам відрахуваннями і штрафами. Детальніше про ситуацію навколо акцій в підтримку Навального - у матеріалі РБК-Україна.

Історична подія: афроамериканець Остін офіційно очолив Пентагон

Міністерство оборони США вперше в історії очолив афроамериканець. Генерал Ллойд Остін склав присягу та офіційно очолив Пентагон. Про це оборонне відомство США повідомило у Twitter.

Остін став 28-м затвердженим міністром оборони США.

У Києві обвалилась стеля в переході на Майдані Незалежності (фото, відео)

У Києві 22 січня в переході метро "Майдан Незалежності" сталося ЧП. Там повністю обвалилася стеля.

Наголошується, що лише диво допомогло людям не постраждати. У соцмережах з'явилося відео стелі, яка обрушилася.

В Україну йде нова хвиля похолодання: коли чекати морозів

Погода в Україні принесе нову хвилю похолодання з мінусовими температурами в кінці січня. Таких лютих холодів, які відступили буквально пару днів тому, не буде, але пуховики і шапки синоптики ховати поки не рекомендують.

Також на Україну чекають рясні снігопади вже до кінця січня 2020 року. Відзначається, що 30 числа сніговий покрив у Карпатах досягне 67 сантиметрів. У західних областях країни з 26 січня він буде досягати 40 сантиметрів.