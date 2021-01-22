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В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках. Его госпитализировали

Новина українською → Тернополь, Пятница 22 января 2021 14:33
В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках. Его госпитализировали Фото: полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Тернополе ребенка обстреляли, когда он катался на санках вблизи школы. Его доставили в больницу с ожогами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего вызванные огнестрельным оружием.

В ходе операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел. Они похожи на дробины. Травмированы и внутренние органы пострадавшего.

Указано, что ребенка доставили в столичную больницу, поскольку он нуждается в еще одной операции.

Правоохранители в ходе проведенных оперативных действий обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие.

Его изъяли и направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, в конце декабря в Николаеве мужчина открыл огонь по соседям из-за того, что они устроили фейерверк. Супруги вышли на улицу с друзьями и детьми для запуска фейерверка. К ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках и открыл стрельбу. Пуля попала в десятилетнего мальчика.

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