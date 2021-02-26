Шарія оголосили в розшук, а Зеленський знову скликає РНБО: новини за 25 лютого

Колишній топ-менеджер ПриватБанку Володимир Яценко вийшов з СІЗО під заставу, підозрюваного в зраді блогера Анатолія Шарія оголосили в розшук, президент Володимир Зеленський знову скликав засідання РНБО. Детальніше про те, що сталося в четвер, 25 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

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Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов з СІЗО під заставу в 52 млн гривень

Колишній топ-менеджер Приватбанку Володимир Яценко вийшов з СІЗО після внесення застави. За нього заплатили більше 52 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценко готували підозру.

Шарія оголосили в розшук

Сьогодні блогер Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного. Його оголошено у державний розшук.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Також його підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.

Україна призначила посла в США. Ним стала колишня глава Мінфіну

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

СБУ розкрила гучне викрадення 2012 року. Причетний екс-міністр транспорту

Служба безпеки України розкрила резонансне викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. За даними РБК-Україна, мова йде про депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

За даними слідства, замовив викрадення його колишній бізнес-партнер, який був народним депутатом кількох скликань і очолював Міністерство транспорту та зв'язку. До злочину він залучив виконавців з "кримінального світу".

Зеленський знову скликав засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно пройде в п'ятницю, 26 лютого.

Порядок денний засідання на даний момент тримається в таємниці. l

В Києві сталася стрілянина, поліція ввела спецоперацію: відео НП

У Києві пролунала стрілянина недалеко від будмайданчика, де проходив мітинг. Інцидент стався вдень 25 лютого, і потрапив на камеру очевидця.

Зазначається, що присутні на мітингу громадяни протестували проти незаконної забудови. За попередньою інформацією, стрілянина сталася саме біля цього об'єкта нерухомості.

Пізніше правоохоронці провели обшуки біля офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Саме там знайшли мікроавтобус, на якому втекли учасники стрілянини.

Ситуація у Вірменії загострюється: над Єреваном військова авіація, протести посилюються

В Єревані (Вірменія) посилюються протести, над Єреваном пролетіла військова авіація. Служба національної безпеки Вірменії закликає у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

25 лютого високопоставлені офіцери армії Вірменії зажадали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту.

Нагадаємо, протести проти Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

Літак президента Польщі Качиньського підірвали: з'явились нові деталі справи

На уламках президентського літака Ту-154М під Смоленськом було виявлено сліди вибухівки. Унаслідок цієї катастрофи загинув президент Польщі Лех Качиньський.

Про це заявив у Сеймі екс-міністр національної оборони Польщі та депутат Сейму Антоній Мацеревич, який очолює підкомісію з повторного розслідування причин катастрофи літака, передає WNP.

"Північний потік-2": велика страхова компанія вийшла з проекту

Велика глобальна страхова компанія Axa вийшла з проекту "Північний потік-2". При цьому в компанії не називають причину такого рішення.

"Як і інші, ми вирішили вийти з цього проекту", - заявив на прес-конференції директор з ризиків та інвестицій Axa Альбан де Майї Несле.

Гол Буяльського допоміг "Динамо" пройти "Брюгге" на шляху до 1/8 фіналу ЛЄ

Київське "Динамо" мінімально обіграло на виїзді бельгійський "Брюгге" - 1:0. Цей результат дозволив киянам пройти у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Україну накриє теплою погодою: температура стрибне до 18 градусів тепла

Погода в Україні у п'ятницю, 26 лютого, здивує жителів країни аномальним теплом. По всіх областях очікується суха та ясна погода, а температура повітря місцями підніметься до +14 +18 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, прохолодніше буде на сході та півночі країни.