Справа Приватбанку. Що відомо про спецоперацію в "Борисполі"

Сьогодні, 22 лютого, українські правоохоронні органи проводять спецоперацію у справі "ПриватБанку" . Зокрема, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" посадили літак, на якому летів один з колишніх топ-менеджерів.

Що трапилося

Джерела РБК-Україна в Державній авіаційній службі повідомили, що літак летів з Дніпра, а в "Борисполі" його посадили у зв'язку зі спецоперацією, яка, можливо, пов'язана зі справою "ПриватБанку". Люди, які летіли на цьому борту, не виходили з літака.

Один зі співрозмовників РБК-Україна розповів, що на борту знаходиться колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

Хто такий Володимир Яценко

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Володимир Яценко є співвласником компанії "Фінтех Бенд" - розробника українського онлайн-банку Monobank.

В компанії відмовилися прокоментувати РБК-Україна можливе затримання співвласника, пообіцявши надати всю інформацію пізніше в соціальних мережах.

Під час роботи в "ПриватБанку" до його націоналізації відповідав за корпоративний VIP-бізнес.

Колишньому топ-менеджеру "ПриватБанку" оголосили підозру

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, колишньому заступнику голови правління банку оголосили про підозру. Йому інкримінують привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Підозру погодила генпрокурор Ірина Венедіктова.

При цьому в НАБУ не називають ім'я затриманого.

Фото: колишньому топ-менеджеру банку оголосили підозру (t.me/nab_ukraine)

Фігурант планував залишити країну

НАБУ також зазначає, що чоловік планував залишити Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Його літак екстрено посадили в аеропорту "Бориспіль", де проходять невідкладні слідчі дії.

Деталі про літак

На фото, опублікованому НАБУ з "Борисполя" під час затримання колишнього топ-менеджера "ПриватБанку", видно бортовий номер літака - UR-WRR.

Згідно з даними Державного реєстру цивільних повітряних суден, літак Hawker 800XP обслуговує авіакомпанія "Роза вітрів", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Безпосереднім власником судна значиться кіпрська компанія VISKONA INVESTMENTS LTD.

За інформацією сервісу FlightAware, 11 лютого цей же борт вилетів з Дніпра до Женеви, а 16 лютого повернувся назад тим же маршрутом.