Україна призначила посла в США. Ним стала колишня глава Мінфіну

Про це повідомили в Офісі президента України .

За словами Зеленського, кандидатура Маркарової має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

"Призначити Маркарову Оксану Сергіївну надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в тексті указу №75/2021.

Під час особистої зустрічі з Маркаровою глава держави наголосив, що на посаді посла їй необхідно буде зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена та зміцнювати двопартійну підтримку України з боку США.

Крім того, Зеленський відзначив необхідність посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проекту "Північний потік-2".

Оксана Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.